Energy 2000 w Katowicach. Stickers Night już za nami - ale była impreza. Działo się! Zobaczcie zdjęcia MAG

Co to była za noc! Ubiegły weekend bez dwóch zdań należał do klubu Energy 2000 w Katowicach. 20 sierpnia lokal powitał tłum gości na imprezie Stickers Night. Dziewczyny szalały na parkiecie! Byliście? Zobaczcie czy jesteście na zdjęciach!