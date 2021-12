"Epic Collection. Inferno" [RECENZJA] Ta seria to prawdziwa perełka dla fanów Spider-Mana

Nakładem wydawnictwa Egmont niedawno ukazał się kolejny komiks z serii "Epic Collection". To cykl, w ramach którego wydawane są najlepsze historie o "Spider-Manie" sprzed kilkudziesięciu lat. Egmont od dawna wydaje najważniejsze dzieła dla uniwersum Marvela w ramach Marvel Classic, ale Epic Collection moim zdaniem mocno się wyróżnia i nie ma na to wpływu fakt, że Pajączek to jeden z moich ulubionych bohaterów.

"Inferno" to trzeci z komiksów wydanych w ramach serii "Epic Collection". Album zawiera zeszyty „The Amazing Spider-Man” #311–325 i „Annual” #23 oraz powieść graficzną „Amazing Spider-Man: Parallel Lives”. Za te zeszyty odpowiadali znakomici artyści.

Scenariusze napisali Gerry Conway, Tom DeFalco, Fred Hembeck, David Michelinie i Peter Sanderson, a rysunki stworzyli Mark Bagley, Ron Frenz, Fred Hembeck, Erik Larsen, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Richard Rockwell oraz Alex Saviuk. Ta plejada komiksowych "wyjadaczy" zapewnia albumowi wysoką jakość.