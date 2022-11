E-sport, gry komputerowe. Takie przedmioty można mieć w szkole, a potem zostać informatykiem [POSŁUCHAJ PODCASTU]

Dzisiaj e-sport jest już zawodem i młodzi ludzie doskonale o tym wiedzą. Co więcej, są szkoły, które na kierunkach technik informatyk czy technik teleinformatyk prowadzą takie innowacje, jak e-sport czy gry komputerowe. Czy to oznacza, że można chodzić do szkoły i na lekcjach tylko grać sobie w gry? No i jeździć na turnieje?

- Część kandydatów na pewno tak myśli - będzie fajnie, bo w tej szkole pogramy sobie w gry. Ale to nie do końca tak wygląda, trzeba o wiele więcej pracy włożyć w naukę - podkreśla Przemysław Borgosz, zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku Białej.

Bielska szkoła oferuje ciekawe kierunki i specjalności informatyczne. Wśród ich są m.in. podstawy elektroniki i robotyki, e-sport, realizacja dźwięku. Wśród proponowanych kierunków w technikum jest m.in. technik realizacji nagrań ze specjalnością twórca treści Youtube lub produkcja muzyki oraz technik informatyk ze specjalnością tworzenie gier komputerowych lub e-sport . Aby zostać przyszłym informatykiem trzeba lubić przedmioty ścisłe, bo takie są wykładane w szkołach kształcących informatyków.