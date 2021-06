Euro 2020. Dziś grają, 13.06: Anglia - Chorwacja, Austria - Macedonia i Holandia - Ukraina GDZIE OGLĄDAĆ?, TRANSMISJA Hit na Wembley

Po piątkowym meczu otwarcia, w którym Włochy pokonały Turcję 3:0, w sobotę odbyły się trzy kolejne spotkania. Również w grupie A Walia zremisowała ze Szwajcarią 1:1, a w grupie B Dania przegrała z Finlandią 0:1, a Belgia wygrała z Rosją 3:0.

W niedzielę 13 czerwca do gry wchodzą zespoły z grupy C, w której rozegranie będzie cała 1. kolejka. Rozpocznie też grę grupa C, w której są Anglia, Chorwacja, Szkocja i Czechy. Te dwa ostatnie zespoły zagrają ze sobą w poniedziałek 14 czerwca w Glasgow. Natomiast dziś dojdzie do hitowego spotkania na Wembley Anglii z wicemistrzem świata Chorwacją.

Euro 2020, dzień trzeci, 13.06.2021

Grupa D

Anglia - Chorwacja (godz. 15, Londyn, TVP 1, TVP Sport)

Grupa B

Austria - Macedonia Północna (godz. 18, Bukareszt, TVP 2)

Holandia - Ukraina (godz. 21, Amsterdam, TVP 1, TVP Sport)