EURO 2020. Wielka Strefa Kibica przed galerią Libero w Katowicach. Wielki ekran, leżaki, food trucki i wiele dodatkowych atrakcji

Przez cały okres trwania Mistrzostw, na Placu do Radości przed galerią Libero kibice będą mogli wspólnie przeżywać piłkarskie rozgrywki, oglądając mecze na wielkim ekranie. Strefa Kibica w Libero startuje już w piątek, 11 czerwca. W transmitowanym na żywo meczu otwarcia z Rzymu o godz. 21.00 Włosi zmierzą się z Turcją.

W Katowicach jednak będzie strefa kibica . W piątek, 11 czerwca, rozpoczynają się piłkarskie rozgrywki Mistrzostw Europy - EURO 2020. To cztery tygodnie piłkarskich emocji i sportowej rywalizacji. Miłośnicy piłki nożnej będą śledzić zmagania najlepszych piłkarzy z Europy. Do wspólnego kibicowania zaprasza galeria Libero w Katowicach. Przed galerią Libero rusza Strefa Kibica.

Dla kibiców przygotowano leżaki, stoliki oraz strefę gastronomiczną z przekąskami i napojami. Strefa Kibica będzie czynna także w przypadku wieczornych meczów rozpoczynających się o godz. 21.00 aż do ostatniego gwizdka.

- W Libero Katowice chcemy wspólnie z mieszkańcami przeżywać piłkarskie emocje podczas Euro 2020 i po raz kolejny być blisko nich. Nasza Strefa Kibica na Placu do Radości powstała nie tylko z myślą o fanach piłki nożnej, w której w fantastycznej atmosferze będzie można obejrzeć mecze - mówi Aleksander Poltier, senior marketing manager Libero Katowice.

- To miejsce, w którym będzie można miło spędzić czas z całą rodziną czy grupą przyjaciół, oddając się sportowym emocjom i korzystając z licznych atrakcji na lubianym i docenianym przez mieszkańców Placu do Radości. Przygotowaliśmy dodatkowe niespodzianki, by w tym roku znów zaskoczyć odwiedzających nowymi atrakcjami - dodaje Aleksander Poltier z Libero Katowice.

Galeria przygotowała również atrakcje i konkursy dla całych rodzin, w których do wygrania będzie m.in. 500 oficjalnych piłek EURO 2020 oraz kilkadziesiąt koszulek reprezentacji polski z podpisem Arkadiusza Milika. By zdobyć jedną z piłek mali piłkarze będą strzelać do specjalnie przygotowanej bramki.