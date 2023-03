EuroBasket 2025 w Katowicach! Spodek gospodarzem mistrzostw Europy koszykarzy. Zagrają tu Polacy

EuroBasket 2025 odbędzie się na Łotwie, Cyprze, w Finlandii i w Polsce. W Spodku swoje mecze będzie miała grupa z udziałem Biało-Czerwonych, bo reprezentacja naszego kraju jako gospodarz ma zapewniony udział w turnieju finałowym.

- Dlaczego Spodek? Pamiętamy wszyscy z historii: 1999 rok złoty medal naszych pań, 2009 rok EuroBasket, więc to było naturalne miejsce, do którtego chcieliśmy wrócić, w którym chcieliśmy zagrać, pierwsze miejsce, o którym pomyślałem - mówił prezes Piesiewicz. - Mam nadzieję, że będzie szczęśliwe dla poskiej reprezentacji. Szybka decyzja prezydenta Marcina Krupy, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Podaliśmy sobie ręce, uzgodniliśmy, żeby EuroBasket był rozgrywany w Katowicach, ja też tego chciałem, a dziś możemy oznajmić, że to jedyna kandydatura, którą złaszamy do FIBA Europe. Właśnie FIBA Europe 17 marca podejmie decyzję, że Katowice zostaną miastem-gospodarzem EuroBasketu 2025. Liczą od 2009 roku - 16 lat czekaliśmy na EuroBasket!