Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 10 zasad, które pozwolą na zachowanie go na drodze. Warto o nich pamiętać

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to coś, na co ma wpływ każdy z nas. Międzynarodowa Federacja Samochodowa, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń sportowych, takich jak m.in. Formuła 1, rajdowe mistrzostwa świata czy NACAM Rally Championship, przygotowała dziesięć zasad, które wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego warto się z nimi zapoznać!

Sytuacja na drodze zależna jest od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe czy widoczność. Jednak znaczny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają jego uczestnicy: kierowcy i piesi. Choć wyścigi i rajdy kojarzą nam się z niebezpieczeństwem i ogromnymi prędkościami, Międzynarodowa Federacja Samochodowa to potężna, wpływowa i rozpoznawalna na świecie organizacja - wszystko musi odbywać się według ustalonych przepisów i zasad. Tylko dostosowywanie się do nich daje gwarancję odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na drodze przepisy są często łamane, przez co dochodzi do licznych wypadków. Z tego powodu organizacja zdecydowała się na opracowanie i rozpowszechnienie dziesięciu najważniejszych reguł, które są istotne dla wszystkich użytkowników drogi.

Zasada pierwsza: zawsze zapinaj pasy

Jak wykazuje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, większość Polek i Polaków pamięta o zapięciu pasów bezpieczeństwa, jednak nadal jest nad czym pracować. Okazuje się, że pasażerowie siedzący z tyłu samochodu często tego nie robią. W obowiązku kierowcy jest dopilnowanie, aby wszyscy podróżni użyli pasów. W przypadku nagłego wypadku nieprzypięty pasażer może spowodować obrażenia nie tylko u siebie, ale także u innych. Pamiętajmy, że żaden z wynalazków chroniących pasażerów podczas wypadku nie jest tak skuteczny, jak pasy. Tylko osoby zapięte mają zagwarantowaną najwyższą możliwą ochronę, którą zapewnia samochód.

Zasada druga: przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

Mimo tego, co myśli wielu kierowców - kodeks drogowy nie jest zbiorem sugestii, a spisem zasad wynikających z wniosków wypływających po wypadkach drogowych. Ich nagminne nieprzestrzeganie czy dopasowywanie "pod siebie" może doprowadzić do tragedii. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się na drodze. Nie warto lekceważyć przepisów, nikt nie jest nieomylny w swoich działaniach, jeśli nie o swoim - pomyślmy o bezpieczeństwie innych.

Zasada trzecia: zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości

Już na początku nauki mówiono nam, że praw fizyki nie da się oszukać. Skąd ograniczenia prędkości? Energia kinetyczna wzrasta w kwadracie prędkości, czyli dwukrotnie większa prędkość to cztery razy większa energia, którą trzeba wytracić na zatrzymanie. To właśnie z tej zasady wynika, że nawet niewielka różnica prędkości znacznie zmienia zachowanie auta i wydłuża drogę jego hamowania. Nawet niewielkie przekroczenie może nieść ze sobą tragiczne skutki. Sytuacja pozornie niegroźna może stanowić ogromne niebezpieczeństwo. Pomyślmy o pieszych - są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Różnica między 50 km/h, a 60 km/h może nam się wydawać niewielka, jednak obrażenia w przypadku potrącenia będą zdecydowanie bardziej rozległe. Zobacz zdjęcia:

Zasada czwarta: dbaj o opony, nie zapominaj o nich

Opony to jedyne punkty styku samochodu z nawierzchnią. To dzięki nim przyspieszamy, hamujemy i trzymamy się drogi na ostrych zakrętach. Jedynie dobra opona gwarantuje wystarczającą skuteczność podczas wykonywanych czynności oraz bezpiecznego, nagłego ominięcia przeszkody. Opona powinna być prawidłowo napompowana, nie mieć żadnych uszkodzeń i nie powinna być starsza niż 10 lat. W sytuacji zagrożenia różnica w parametrach może wpłynąć na czyjeś zdrowie, a nawet i życie.

Zasada piąta: prowadź na trzeźwo, nie wsiadaj do auta po alkoholu!

Zasada ta wydawałaby się oczywista, jednak statystyki pokazujące liczbę nietrzeźwych kierowców na drogach nadal są zatrważające. Siadanie nietrzeźwym za kółko nie podlega żadnej tolerancji – każda ilość, czy to alkoholu, czy narkotyków we krwi jest zagrożeniem. Kierowca pod wpływem różnych środków nie jest w stanie odpowiednio analizować sytuacji na drodze. Jednak duża liczba nietrzeźwych za kółkiem jest wynikiem niewiedzy. Osoby, które spożywały alkohol wieczorem dnia poprzedniego, rano siadają za kierownicą, bo są pewne, że mogą prowadzić. Nic bardziej mylnego – alkohol jest dalej obecny we krwi i obniża percepcję.

Zasada szósta: chroń swoje dzieci

Dzieci trzeba przewozić w fotelikach - tak mówi prawo. Fakt: nieprzestrzeganie tego przepisu grozi otrzymaniem mandatu, jednak nie są to najgorsze konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania tej zasady. Dzieci umieszcza się w fotelikach, bo tylko one zapewniają im bezpieczeństwo. Bez znaczenia, czy podjeżdżamy tylko kilometr do sklepu, że dziecko śpi i nie chcemy go budzić itp. Nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. Bo co będzie, jeśli w drodze na tym krótkim odcinku to inny kierowca nie dostosuje się do przepisów i spowoduje wypadek? Dla rodziców dziecko to najważniejsza część ich życia, ważne jest, aby miały prawidłowo dobrany do wzrostu i wagi fotelik oraz poprawnie zapięte pasy.

Zasada siódma: skoncentruj się na prowadzeniu

Ruch na drodze, szczególnie w godzinach szczytu, i duże prędkości wymuszają nieustanną koncentrację podczas jazdy. Jednak piesi również powinni zwrócić na to uwagę. Zawsze należy uważnie obserwować otoczenie i przewidywać możliwe reakcje kierowców. Wielu kierowców rozmawia przez telefon, pisze SMS-y czy odbiera maile - to nie jest moment na to! Wiadomości nie uciekną, a nawet sekunda czy dwie braku uwagi są groźne i mogą doprowadzić do tragedii. W przypadku braku koncentracji na jeździe kierowca nie daje sobie czasu na reakcję i może wyrządzić komuś krzywdę, zanim jeszcze zdąży to zauważyć.

Zobacz także Piotr Hubert z Sanatorium Miłości 4: Wciąż jeszcze jestem w Polanicy ZDJĘCIA

Zasada ósma: zatrzymaj się, gdy jesteś zmęczony

Statystyki policyjne wykazują, że zaśnięcie za kierownicą jest przyczyną wielu wypadków – i to tych najgroźniejszych. Kiedy tylko czujemy, że jesteśmy zmęczeni i "kleją się nam oczy", bezwzględnie powinniśmy się zatrzymać i odpocząć przed dalszą podróżą. Czasami wystarczy 20 czy 30 minut snu, by organizm zregenerował siły. Lepiej jest dojechać później niż wcale... Siadając za kółkiem, odpowiadamy nie tylko za siebie ale i za innych uczestników ruchu drogowego, warto więc zrobić sobie dodatkową przerwę.

Zasada dziewiąta: noś kask

Kierowcy samochodów chronieni są przez blachę i nowoczesną technologię stosowaną w samochodach. Kontrolowane strefy zgniotu pochłaniają energię uderzenia, a bezpieczeństwo zapewniają także poduszki powietrzne i miękkie materiały we wnętrzu. Motocykliści czy rowerzyści nie mają tego bezpieczeństwa. Dlatego powinni chronić swoje głowy zakładając kaski. Kask powinien nieodłącznym elementem jazdy na jednośladzie. Warto zainwestować w kask o konstrukcji, która maksymalnie pochłonie energię uderzenia i ochroni najważniejszą część naszego ciała przed urazami.

Zasada dziesiąta: bądź uprzejmy na drodze