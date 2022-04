Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Energetyka i zielona transformacja zdominowały debatę drugiego dnia w MCK

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Energetyka i innowacje

Bezpieczeństwo energetyczne, zielone inwestycje i ich finansowanie, technologie cyfrowe w zielonej transformacji, gospodarka obiegu zamkniętego oraz społeczeństwo wspólnej europy to część tematów, które podejmowane były dziś w katowickim MCK.

Wśród nich na pierwszy plan wysunął się panel poświęcony energetyce jądrowej, gdzie dyskutowano o koncepcji małych reaktorów modułowych (SMR), nad którą pracuje KGHM Polska Miedź SA. Ta innowacyjna technologia powstaje we współpracy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Rumuni. Projekt jest na dość zaawansowanym etapie. Według przedstawionych na EKG planów do 2029 roku ma powstać 6 takich reaktorów, które mają zabezpieczyć potrzeby energetyczne polskiej spółki. Prelegenci analizowali również to, jakie znacznie mogą mieć SMR dla europejskiej energetyki. Innym aspektem prowadzonej dyskusji była także rola wielkich i mniejszych źródeł energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.