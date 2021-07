Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia na finiszu. To supernowoczesny ośrodek badań na Politechnice Śląskiej Olga Krzyżyk

To już ostatni etap budowy Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. To supernowoczesny ośrodek na Politechnice Ślaskiej w Zabrzu, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia. To w tym budynku będą powstawać nowe technologie, które będą wykorzystywane w medycynie, a także w sporcie i przyczynią się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii (EHTIC) już w październiku 2021 roku. Zobaczcie zdjęcia z wnętrza tego supernowoczesnego ośrodka, który jest na ostatnim etapie budowy.