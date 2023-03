Europoseł Jadwiga Wiśniewska w Dąbrowie Górniczej spotkała się z mieszkańcami. "Wyborcy mieli dość mafii węglowych"

Wskazywała, że program jej partii pisali i piszą wyborcy.

- Musimy ciągle wsłuchiwać się w Państwa głosy, rozmawiać z Wami, bo wtedy powstanie najlepszy program (...). Naszym sukcesem po dojściu do władzy jest Program 500 +, Program Wyprawka + czy Polski Bon Turystyczny, to nie jest marnotrawstwo, a inwestowanie w Polskę w jej dzietność i demografię. Wydatki na kulturę wzrosły o 112 procent odkąd jesteśmy przy władzy. My podejmujemy działania, aby Polska się rozwijała - komentowała Jadwiga Wiśniewska.