Eurowizja 2023. Poznaj uczestników polskiej preselekcji. Kto ma szansę reprezentować Polskę w wielkim muzycznym konkursie?

Eurowizja 2023. Polska preselekcja już gotowa

Eurowizja 2023 zbliża się wielkimi krokami! Największy europejski konkurs piosenki, przykuwający do ekranów tysiące widzów, w tym roku odbędzie się w Liverpoolu. Oglądać go będzie można w dniach 9, 11 i 13 maja.

Eurowizja 2023 - oto polscy uczestnicy preselekcji

AHLENA - „BOOTY" W konkursie znalazła się Ahlena, czyli Magdalena Pawłowska, początkująca na scenie muzycznej raperka pochodząca z Gdańska. Jej propozycja do preselekcji nosi tytuł „Booty". To debiutancki singiel. Piosenkarka inspiruje się różnymi stylami, m.in. r&b i rapem. Przesłanie eurowizyjnej piosenki odnosi się do akceptacji własnego ciała.

ALICJA SZEMPLIŃSKA - „NEW HOME"

20-letnia Alicja jest już znakomicie znana fanom Eurowizji. Zwyciężczyni „The Voice of Poland" wygrała konkurs „Szansa na Sukces. Eurowizja 2020" i z utworem „Empires" miała reprezentować Polskę na odwołanym konkursie w Rotterdamie. Po sukcesie w „The Voice" obdarzona wyjątkowym głosem Alicja wydała swój debiutancki singiel „Prawie my", który stał się radiowym hitem i pokrył się złotem. Do tej pory wydała już kilkanaście własnych utworów. Obecnie Alicja znajduje się pod skrzydłami Island Records Polska. Wokalistka powraca do polskich eliminacji z propozycją „New Home".