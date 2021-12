Ewa Fica: Nie byłam gotowa na te wszystkie ataki, ale decyzji nie żałuję. Szpital jest w lepszej kondycji niż rok temu

17 grudnia 2020 roku był pani pierwszym dniem pracy w rybnickiej placówce. Jak pani go wspomina? Przychodząc do Rybnika miałam świadomość, że zaczynam pracę w placówce borykającej się z dużymi kłopotami finansowymi. Wiedziałam, że czekają mnie decyzje trudne i niepopularne. Byłam na nie gotowa bo jestem typem człowieka, który lubi wyzwania. A ujemny roczny wynik finansowy WSS nr 3 rosnący 3,7 miliona złotych w roku 2017 do niemal 34 milionów w roku 2020 najlepiej pokazywał tendencję finansową z jaką przyjdzie nam się mierzyć w nadchodzącym 2021 roku.

Czy ten rok Pani zarządzania placówką sprawił, że ta negatywna tendencja się zmieniła?

Tak, choć z żalem przyznaję, że cudotwórcą nie jestem. Zaczęłam pracę od audytów na różnych poziomach funkcjonowania szpitala, powstał też plan naprawczy który przedstawiłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dziś wygląda na to, że działania jakie podjęliśmy pozwolą na to, żeby rok 2021 po raz pierwszy od 2017 roku zakończyć ujemnym wynikiem finansowym niższym od tego z roku poprzedniego. Udaje nam się też nie tylko regulować o czasie układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale i płacić na bieżąco składki. To dla mnie bardzo ważne, bo właśnie pracownicy są największym dobrem tego szpitala. Dzięki 15-milionowej pożyczce z Urzędu Marszałkowskiego złapaliśmy w drugiej połowie roku oddech finansowy i mogliśmy spłacić część zobowiązań wobec kontrahentów. Mimo trudnej sytuacji finansowej przeprowadziliśmy remont wentylacji i klimatyzacji, remontujemy dach szpitala i rozpoczynamy wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych. Czeka nas też termomodernizacja obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej. To są inwestycje na które ten szpital czekał od wielu lat. I powiem tak - ja wiem, że jestem bardzo męcząca dla współpracowników, bo każdą złotówkę oglądam dwa razy zanim zdecyduję się ją wydać, ale efekty takiego podejścia są widoczne w tabelkach obrazujących sytuację finansową szpitala.