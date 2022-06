Ewa Swoboda. Sprinterka z Żor: kontrowersyjna, seksowna, pyskata i piekielnie szybka. Kim jest?

- Sama jestem w szoku - przyznała po minięciu linii mety Ewa Swoboda. - Nie spodziewałam, że tak luźno pobiegnę. Przyznaję się, że trochę zepsułam start, noga mi uciekła. Biegałam w nowych kolcach, do których muszę się jeszcze przyzwyczaić. Całuję mamusię i tatusia.

Sprinterka z Żor zaskoczyła świat Od kilku dni o lekkoatletce znów zrobiło się głośno, ponieważ 24-letnia żorzanka pokonała magiczną granicę 11 sekund w biegu na 100 metrów. W finale Ewa się nie oszczędzała i wygrała z czasem 10,99 s , co jest najlepszym polskim wynikiem od ponad 30 lat. Niestety jej rekord życiowy nie został uznany przez sprzyjający wiatr...

Ewa Nikola Swoboda to urodzona w Żorach, 24-letnia polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach sprinterskich. Jako jedyna reprezentantka Polski wypełniła minimum indywidualne na dystansie 100 m uzyskując czas 11,07 sekundy, dające jej kwalifikację na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020, jednak przez kontuzję - nie wystartowała. Znana jest ze swojej bezpośredniości w wypowiedziach.

W takiej odsłonie nie widzieliście jeszcze Ewy Swobody. Jest przepiękna, zobaczcie zdjęcia!

Ewa Swoboda: Tatuaże, piękna sylwetka, fotogeniczna twarz

Prócz sportowych sukcesów żorzanka może pochwalić się niesamowitą urodą , co widać na niemal każdej fotografii w Internecie, na których niezmiennie gości szeroki uśmiech na twarzy. Zdjęcia dziewczyny można również podziwiać na jej mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że sylwetki i fotogeniczności może pozazdrościć jej niejedna kobieta. Makijaż i tatuaże to sposób wyrażania siebie Ewy Swobody. Jakimi dziełami na swojej skórze może pochwalić się sportsmenka? Jest ich całkiem sporo i nie sposób wymienić wszystkich.

Swoboda stawia na wyrazisty makijaż i piercing

Ręce i nogi zawodniczki są pokryte kilkunastoma mniejszymi tatuażami. Wśród nich widać róże, angielski napis "Mamo i Tato, kocham Was", w jednym z wywiadów wspominała również o kocie wytatuowanym na żebrach. Jaskółka na ramieniu czy mandala na dłoni również przykuwają wzrok. Całość jej wizerunku uzupełnia kolczyk wkłuty nad ustami i przedłużona kredką linia oczu. Panowie się podkochują w pięknej żorzance, nic dziwnego, bo przykuwa wzrok. Kibice kochają ją też za osobowość: jest niezwykle bezpośrednia, emocjonalna, także podczas występów na żywo po zawodach. Nieraz wprawiła w zakłopotanie reporterów relacjonujących jej biegi. Jeśli się śmieje, to na całego, a jak płacze - nie kryje łez i autentycznej rozpaczy. Czasem przeklnie, czasem zażartuje. I za to ją lubimy najbardziej: zawsze jest sobą.