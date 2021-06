Ewakuacja Galerii Katowickiej. W centrum handlowym ogłoszono alarm przeciwpożarowy. Ewakuowano 1500 osób

Ewakuacja Galerii Katowickiej. W środę, 30 czerwca około godziny 20:25 w centrum handlowym ogłoszono alarm przeciwpożarowy. Godzinę wcześniej miało dojść do awarii zasilania na terenie całego obiektu.

To właśnie awaria prądu stoi za ewakuacją około 1500 osób przebywających w galerii w momencie ogłoszenia alarmu. Czytelnicy DZ przyznają, że ewakuacją objęto także dworzec kolejowy. Jak mówi st.kpt. Adam Kryla, oficer prasowy KM PSP w Katowicach, strażacy otrzymali informację o osobach uwięzionych w windzie, zaś później do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie z monitoringu pożarowego. - Doszło do zaniku napięcia instalacji elektrycznej, a następnie został wciśnięty ręczny ostrzegacz pożarowy - wyjaśnia st. kpt. Kryla.

Na miejsce pojechało pięć zastępów straży pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ustaleniu przyczyny wzbudzenia się systemu przeciwpożarowego. - Zgłoszenie potraktowano jako alarm fałszywy - dodaje st.kpt. Adam Kryla z katowickiej straży pożarnej.