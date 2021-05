eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częstochowa 41:49. Druga wygrana częstochowian

Najskuteczniejsi we Włókniarzu byli Jakub Miśkowiak i Leon Madsen z dwucyfrową zdobyczą punktową, natomiast po raz kolejny zawiódł Kacper Woryna. Poniżej oczekiwań wypadł teź Bartosz Smektała,

Eltrox Włókniarz nie przestaje zadziwiać kibiców. Częstochowianie na własnym torze spisują się słabo, za to na wyjazdach walczą pokazując lwi pazur. W niedzielę niespodziewanie wygrali w Toruniu zwyciężając ośmioma punktami niepokonany dotąd na Motoarenie Apator.

Przed tygodniem Eltrox Włókniarzem Częstochowa poległ z kretesem na własnym torze z Betard Spartą Wrocław, przez co na zawodników spod Jasnej Góry wylało się wiadro pomyj. "Lwy" szykowały się do spotkania z eWinner Apatorem Toruń z nożem na gardle. Po swojej stronie miały jednak statystykę - od powrotu do PGE Ekstraligi w roku 2017 częstochowianie wygrali na Motoarenie dwa z trzech meczów.

Żużlowcy z Częstochowy od początku zawodów udowadniali, że na wyjazdach są kompletnie inną drużyną. Już w pierwszym wyścigu świetnie spisał się Leon Madsen, czyli ten, który w ubiegły weekend był najmocniej krytykowany przez prezesa Michała Świącika. Duńczyk jednak posłuchał sternika "Lwów" i postawił z powrotem na sprzęt Flemminga Graversena.