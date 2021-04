Fabianek z Rudy Śląskiej leci do Stanford. Czeka go operacja serca i przeszczep wątroby. Brakuje jeszcze 5 mln zł

27 kwietnia Fabian Pogorzelec wraz z tatą i ciociami z fundacji leci do Stanford, gdzie przejdzie skomplikowaną operację serca. Operacja otworzy mu drogę do przeszczepu wątroby, który jest jedyną szansą na uratowanie życia 2-letniego chłopca.

- Można śmiało powiedzieć, że wygraliśmy bitwę - tylko dzięki Wam. Teraz jednak musimy wygrać wojnę! -dodaje. By tę wojnę jednak wygrać, potrzeba jeszcze 5 milionów złotych. Zbiórka cały czas trwa, a operacja serca, to dopiero początek długiej walki, jaką jeszcze musi stoczyć chłopiec i lekarze, by uratować mu życie. Trwa wyścig z czasem, na którego mecie nagrodą jest życie Fabianka.

Zespół Alagille'a to zespół wad wrodzonych, na który składają się wady układu sercowo-naczyniowego, oczu, nerek a także przewlekła cholestaza (zastój wytwarzanej przez wątrobę żółci), która objawia się uporczywym swędzeniem skóry, powiększeniem wątroby, zażółceniem powłok skóry. Choroba jest nieuleczalna, a przeszczep wątroby to tylko kwestia czasu...

W sierpniu 2020 roku ze względu na ciężką siniczną wadę serca bez możliwości leczenia kardiochirurgicznego, chłopczyk został zdyskwalifikowany z przeszczepu wątroby. Jednak by Fabianek mógł go przejść, konieczne jest zoperowanie jego słabego serduszka. W Polsce w przypadku Fabianka brak jest możliwości przezskórnego leczenia obwodowych zwężeń płucnych. W całym kraju nie ma specjalisty, który podjąłby się tej operacji. Jedyną szansą dla Fabianka jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Niestety jej koszt jest ogromny. Jeśli uda się chłopcu bezpiecznie przejść przez operację serca, droga do przeszczepu wątroby będzie otwarta. Dlatego rodzice chłopca postanowili zawalczyć o to, by w Stanach Zjednoczonych chłopiec przeszedł zarówno operację serca, jak i przeszczep wątroby.