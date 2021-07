Fabryka Fiata wstrzymała produkcję. Brakuje części. Kiedy pracownicy wrócą do pracy?

W fabryce Fiata, należącej do koncernu Stellantis, produkcja samochodów osobowych nadal pozostaje wstrzymana. Aktualnie sytuacja jest niepewna. Ani zarząd, ani pracownicy nie wiedzą kiedy zostaną wznowione prace. Skontaktowaliśmy się z przewodniczącym związku zawodowego Sierpień 80 działającego na terenie fabryki Stellantis. przy ulicy Turyńskiej 100 w Tychach. Takiej przerwy w produkcji nie było dawno.

- Dawno nie mieliśmy takiego przestoju, a pracuję tutaj już 44 lata. Cały czas nie wiemy co z nowymi samochodami. Na razie nikt nic nie wie. - relacjonuje Franciszek Gierot, przewodniczący związku Sierpień 80 w fabryce należącej do koncernu Stellantis w Tychach.

Niepokój może budzić fakt, że wielkimi krokami zbliża się zbiorowa przerwa urlopowa w zakładzie, która ma rozpocząć się 26 lipca i potrwać do 8 sierpnia. Aktualnie nie ma żadnych realnych przesłanek co do wznowienia pracy w nadchodzącym tygodniu. W przypadku takiego scenariusza, zawieszenie produkcji może potrwać nawet kilka tygodni.