Fabryki narkotyków działały pod Zawierciem i Lublińcem. Zlikwidowała je Śląska Policja

Fabryki narkotyków zlikwidowane przez Śląską Policję

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Na podstawie zebranych informacji policjanci uderzyli niemal jednocześnie w kilku miejscach na terenie województwa śląskiego. Na wynajętej posesji na terenie powiatu zawierciańskiego funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. W stodole i w przylegającym do niej budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia produkcyjna substancji psychotropowej 3-CMC (klofedron) oraz kilkadziesiąt kilogramów substancji chemicznych stanowiących prekursor tego narkotyku, a także skrystalizowane lub zbrylone substancje chemiczne.

Wytwórnia pod Lublińcem

Z kolei w garażu na jednej z posesji powiatu lublinieckiego, a dokładnie w Boronowie funkcjonariusze znaleźli kolejne przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków, zabezpieczono także pojemniki z substancjami chemicznymi. Następne środki chemiczne, a także narkotyki zostały zabezpieczone w innej miejscowości tego powiatu. Tam oprócz substancji sypkich, zbrylonych czy skrystalizowanych przejęto także marihuanę, urządzenia laboratoryjne mogące służyć do wytwarzania oraz konfekcjonowania narkotyków, a nawet sztucer i naboje. W kolejnej miejscowości także na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonariusze przejęli sześć jednostek broni palnej, a także amunicję, kuszę z bełtami oraz urządzenia i narzędzia służące do jej przerabiania.