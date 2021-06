Fala nawałnic nad Polską. Burze i intensywne opady deszczu. Pogoda pokazuje ciemne oblicze. Ostrzega IMGW i Polscy Łowcy Burz TK

Ciąg dalszy nawałnic nad Polską. 24 czerwca będzie wyjątkowo upalny, jednak nie zabraknie gwałtownych zjawisk w pogodzie. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Na Śląsku także pojawią się intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 50 mm na metr kwadratowy, powieje silny wiatr nawet do 90 km/h oraz gdzieniegdzie spadnie grad. - ostrzega IMGW. Sprawdź, co przyniesie pogoda.