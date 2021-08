Fałszywi „pracownicy" banku okradli mieszkanki Żor na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobiety dały wiarę oszustom

"Pracownicy" banku okradli mieszkanki Żor na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobiety dały wiarę oszustom. Ci skrzętnie je wykorzystali

To już prawdziwa plaga. W Żorach co rusz dochodzi do kradzieży pieniędzy. Oszuści są sprytni, działają w internecie, a także sami dzwonią do potencjalnych ofiar. Ostatnio zaczęli podawać się za pracowników bankowych departamentów bezpieczeństwa.

Dwie mieszkanki Żor odebrały w ostatnim czasie telefony od rzekomych pracowników banku. Złodzieje dzwonili z numerów tożsamych do prawdziwego numeru infolinii bankowej, co uśpiło czujność kobiet.

W obu przypadkach metoda działania była niemal identyczna. "Ktoś próbuje panią okraść" - poinformował oszust wywołując przerażenie, a jednocześnie uspokajając, że on jako pracownik banku zabezpieczy dobytek zgromadzony na koncie.

Jedna z żorzanek straciła w ten sposób około dziesięć tysięcy złotych. Rzekomy przedstawiciel banku poprosił ją o pobranie i zainstalowanie aplikacji, która miała usunąć złośliwe oprogramowanie na telefonie kobiety. Żorzanka poszła za jego radą i wpadła w jego sidła.