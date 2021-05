Fantastyczne rzeźby zwierząt z bukszpanu i trzmieliny w Żorach wzbudzają zachwyt mieszkańców

Za pomysłowe ukształtowanie roślin odpowiada Czesław Tomala. Większość musiał przenieść z innej posesji, bo tak się złożyło, że potrzebna jest przestrzeń do rozbudowy domu.

- Szkoda byłoby to wszystko wyrzucić. Stwierdziłem, że przeniosę je przed nasz blok. I to był strzał w dziesiątkę. Cieszy to nie tylko moje oczy, ale sąsiadów i przechodniów - przyznaje Czesław Tomala, którego dzieła można też podziwiać na ulicach pobliskich Pawłowic (m.in. muzykant przy domu kultury).