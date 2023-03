FELIETON MARKA SZOŁTYSKA. Śląsk po chińsku. Chiński kartograf zapisał również na terenie Śląska dwie nazwy.

Jednak następnego dnia człowiek u którego mieszkałem, zaczął być uciążliwy z dwóch powodów. Po pierwsze – bardzo mało jadł i pił, twierdząc jednocześnie, że ludzie nie powinni się obżerać. Skutkiem tego byłem u niego zawsze głodny zaś o delektowaniu się francuskim winem musiałem zapomnieć. Przy okazji potwierdziła mi się złośliwa opinia, że Francuzi obok talerza prócz łyżki i widelca, dają lupę – by sobie powiększyć ich małe porcje. Natomiast drugą uciążliwością były mapy, jakich wspomniany geograf miał chyba milion! Musiałem je oglądać każdego dnia po pięć godzin albo i więcej.

Na szczęście w pewnym momencie zobaczyłem coś, co mnie naprawdę zainteresowało. Wspomniany „żabojad-małojad” pokazał mi absolutnie unikalny chiński atlas z około 1830 roku. Ponoć drugi taki egzemplarz jest tylko w Londynie i na tym koniec. Tak więc w tym unikalnym atlasie jedna ze stron pokazuje część dzisiejszej zachodniej Polski, w tym również Śląsk. Atlas był wydany w trzech tomach, a poszczególne mapy wydrukowano na wyjątkowo cienkiej bibułce. Gdy dzieło to powstawało, państwo polskie oczywiście nie istniało, a ziemie dzisiejszej Polski były w granicach Prus, Rosji i Austrii. Wróćmy jednak do atlasu. Zatem z powodów wspomnianych problemów graniczno-rozbiorowych chiński autor mapy, czyli kartograf, nazywał poszczególne ziemie, odwołując się do ich historycznych nazw regionalnych. Na mapie tej były też wyraźnie zaznaczone granice Śląska.