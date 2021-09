Ferie 2022 po nowemu? Minister Czarnek zapowiada zmiany. Będzie większy dostęp do baz wypoczynkowych. Nauczyciele zarobią więcej? TK

16.01.2021 warszawa gorka szczesliwicka warszawiacy na sankach tlumy na sankach sanki snieg zima zamiec zimowa zabawa jabluszko na snieg opady sniegu zima w miescie ferie zimowe nz fot. szymon starnawski / polska press Szymon Starnawski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ferie zimowe 2022 będą wyglądały inaczej? Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada, że ferie odbędą się w podziale na województwa i będą trwały 6 tygodni. Wszystko po to, by był większy dostęp do baz wypoczynkowych. Czarnek zapowiedział również zmiany w pensjach dla nauczycieli.