Ferie na Śląsku MEMY. Koniec nauki zdalnej. Uczniowie muszą wrócić do szkół

Ferie zimowe w województwie śląskim śląskiego przypadły w tym roku w ostatniej turze. Uczniowie na wolne udali się 14 lutego 2022 roku, a wrócą do szkół 28 lutego. Taki sam termin ferii zimowych mieli uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami nauka zdalna miała obowiązywać w całej Polsce do 27 lutego. Minister Zdrowia ogłosił jednak zmiany i uczniowie zaczęli wracać do szkół już 21 lutego.

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej uczniów z klas od 5 do 8 i szkół ponadpodstawowych o tydzień - mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. - Wszystkie szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego - dodał. Minister zauważył, że dla części województw, m.in. mazowieckiego cały okres nauki zdalnej wynosił tylko tydzień i dwa dni.