Fest Festival 2021 w Chorzowie. Daria Zawiałow dała znakomity koncert. Fani oszaleli ze szczęścia. Zobacz zdjęcia Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Fest Festival rozpoczął się w piątek. Tłumy fanów doskonale bawiły się przed sceną. To prawdziwe festiwalowe święto. Fani muzyki nie zdążyli się jeszcze otrząsnąć po emocjach na TNM i Off Counrty Club, a czekają na nich kolejne muzyczne uniesienia. W środę 11 sierpnia ruszyła druga edycja Fest Festivalu w Parku Śląskim w Chorzowie. Czterodniowe muzyczne święto rozpoczną koncerty między innymi Aurory, Tommiego Cash'a, Mura Masa, Darii Zawiałow czy Vito Bambino. A to dopiero początek.