Fest Festival 2022 w Parku Śląskim a zwierzęta w chorzowskim zoo. Impreza rozpoczyna się już 10 sierpnia

Nie obyło się jednak bez kontrowersji skupiających się wokół uciążliwości związanych z głośną muzyką, która grała przez kilka dni, do późnych godzin nocnych. Skarżyli się mieszkańcy okolicznych osiedli, a miłośnicy parku pytali o stan podopiecznych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Jak zwierzęta znosiły poprzednie edycje Fest Festivalu?

- Nie było żadnych problemów, nie musieliśmy podawać żadnych środków uspokajających. Wszyscy wiemy, że hałas szkodzi, pamiętajmy jednak, że zwierzęta w ogrodzie są przyzwyczajone do pewnych dźwięków takich jak: koparki, dmuchawy ściągające liście, kosiarki, a także do odgłosów zwiedzających. Zwierzak w ogrodzie zoologicznym nie reaguje na dany dźwięk, tak jak zrobiłby to jego kuzyn żyjący w naturze, dlatego nie mieliśmy problemów - przekonuje Marek Mitrenga, dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.