Fest Festival 2022. Znani są pierwsi artyści, którzy wystąpią w Parku Śląskim w Chorzowie

Pierwsi artyści na Fest Festival 2022

Oficjalni organizatorzy Fest Festivalu ogłosili pierwszych wykonawców III edycji śląskiego festiwalu. Repertuar jak dotąd jest dość różnorodny. Ogłoszenie pierwszych wykonawców miało miejsce, we wtorek, 23 listopada. W sierpniu przyszłego roku, do Parku Śląskiego przyjadą: Alfa Mist, FKJ, Jungle, MK, Stromae, Woodkid, Young Leosia oraz YUNG LEAN.

Kim są przyszłoroczni wykonawcy?

Jako jeden z pierwszych artystów wystąpi Woodkid , który jest wszechstronnie utalentowanym francuskim muzykiem. Wykonawca oprócz tego, że jest kompozytorem i twórcą tekstów, to jest także cenionym filmowcem i grafikiem. W 2011 wydał swoją pierwszą EP-kę, a w 2013 pierwszy album pod tytułem „Golden Age”. Od tego momentu Woodkid należy do światowej czoło twórców popularnej muzyki eksperymentalnej.

Drugi w kolejności jest MK, czyli gwiazda muzyki house, producent muzyczny, DJ i twórca remiksów. Artysta ma na koncie ponad 500 milionów sprzedanych kawałków na całym świecie. Początki jego kariery sięgają lat 90. Jego przeróbka "Look Right Through" Stormy Queen trafiła w 2013 roku na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Tuż po nim nim na ukazały się takie single jak: "Pieces Of Me", "17", "Back & Forth", które zdobyły status Platynowej Płyty.