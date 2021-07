Fest Festival w Parku Śląskim. Od 11 do 14 sierpnia wystąpią m.in. Kygo, Paul Kalkbrenner, James Bay oraz Nothing But Thieves Bartłomiej Romanek

Już tylko nieco dwa miesiące zostały do wielkiej imprezy w Parku Śląskim. Od 11 do 14 sierpnia odbywać się tam będzie Fest Festival. Wystąpią m.in. Kygo, Paul Kalkbrenner, James Bay Alan Walker, Ofenbach, Sanah, Pezet oraz Nothing But Thieves