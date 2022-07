Fest Festiwal 2022: Przedsmak festiwalowych emocji. W Parku Śląskim w Chorzowie pojawiły się pierwsze dekoracje Marcin Śliwa

W czwartek 28 lipca na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie pojawiły się pierwsze elementy miasteczka, jakie w najbliższych dniach powstanie tu na potrzeby Fest Festivalu.

W czwartek 28 lipca w Parku Śląskim w Chorzowie, na polanie między Halą wystawową Kapelusz, a alejką przy Kanałem Regatowym pojawił się stos metalowych belek, kolorowych krzeseł, manekinów i różnego typu instalacji. To pierwsze elementy dekoracji, jakie pojawią się w parku na czas nadchodzącego Fest Festiwalu. Choć do samego wydarzenia, które rozpocznie się 10 sierpnia, pozostało jeszcze trochę czasu, to w Zielonych Płucach Śląska ruszyły już przygotowania.