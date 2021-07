Festiwal Artystów Ulicy w Gliwicach. Ulicznicy opanowali miasto. Zobaczcie zdjęcia Kariny Trojok MAKI

Lato w Gliwicach bez "Uliczników"? To już czternasta edycja uwielbianego przez publiczność festiwalu - jak co roku w międzynarodowej obsadzie. I dla każdego: w plenerze, ze wstępem wolnym! Zobaczcie, co działo się w sobotę - i zaplanujcie sobie niedzielę z Ulicznikami. Warto!