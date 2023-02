Festiwal czekolady w Chorzowie. Czekoladowe samochody, narzędzia, płyty i warsztaty cukiernicze. Mimo pogody chętnych nie brakowało

Co można zobaczyć na festiwalu czekolady w Chorzowie?

Czekolada biała, mleczna, gorzka. Czekolada do picia z bitą śmietaną i owoce w czekoladowej kąpieli. Tabliczki z suszonymi malinami i truskawkami. Czekoladowe płyty muzyków, misie, obrazy, samochody. To wszystko można zobaczyć (i zjeść) w czasie trwającego w Chorzowie Festiwalu Czekolady. Choć pogoda nie sprzyjała, to jednak na rynek przyszło stosunkowo dużo ludzi.