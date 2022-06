Festiwal Frytka OFF wraca do Częstochowy w jubileuszowej odsłonie PROGRAM

Przez te wszystkie lata FRYTKA OFF zdążyła stać się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych Częstochowy. Takim, który zawsze gromadzi ogromną rzeszę fanów dobrego grania i gwarantuje najwyższy poziom artystycznych przeżyć. Patrząc na zestaw tegorocznych gości, można zakładać, że dziesiąta Frytka znów zapowiada się na smakowitą, muzyczną ucztę.

Podstawowym zadaniem, jakie stawiają sobie w tym roku organizatorzy, jest ponowne – po przerwie spowodowanej pandemią – przywołanie aury, gdy tysiące ludzi jest blisko siebie, cieszy się swoją obecnością i wspólnie bawi się przy dobrej muzyce.

W tym celu festiwal wraca 25 czerwca do Parku Lisiniec – zielonej przestrzeni wyjątkowo przychylnej zbiorowym, muzycznym uniesieniom. Muzycznie znów będziemy się poruszać w obszarze szeroko rozumianej alternatywy. Na scenie spotkają się różne muzyczne gatunki, estetyki, pokolenia oraz sceniczne osobowości. Pojawią się zarówno ci już doskonale znani i docenieni – Brodka, Tie Break, Pro8L3m czy Mery Spolsky; jak i ci, którzy dopiero szturmują polski rynek muzyczny oraz serca fanów – Zdechły Osa, Dziarma. Na festiwalu nie zabraknie też zlotu foodtrucków i klubowego afterparty. Będzie wszystko to, za co zdążyliście pokochać tę imprezę.

PROGRAM

duża scena

16.00 – Dziarma

Związana z Częstochową raperka bezkompromisowo wkroczyła na scenę kilka lat temu i z miejsca stała się jednym z ważniejszych kobiecych głosów w polskim hip-hopie. Zyskała popularność, bo łamie tabu, mówi co myśli, nie stroni od ciętego języka, nie przejmuje się konwenansami, a przy tym nie boi się pokazać swojej wrażliwej strony. Dziarma jest szczera do bólu, rozpycha się łokciami w świecie mocno zdominowanym przez mężczyzn i kulturowe kalki oraz celnie komentuje otaczającą ją rzeczywistość. Jednocześnie serwuje wysoką jakość muzyczną i liryczną, eksperymentuje z brzmieniami i własnym wokalem.