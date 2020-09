Festiwal Historii Alternatywnej: konferencja w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Wiosną bieżącego roku, w związku z pandemią koronawirusa doświadczyliśmy alternatywnej rzeczywistości, której skali nikt nie przewidział. Życie napisało scenariusz dla ludzkości wykraczający zarówno poza wyobraźnię najbardziej kreatywnych twórców literatury fantastycznej, jak i przewidywania wnikliwych analityków większości specjalizacji. Zjawisko to ukazuje w całej rozciągłości jak niewiele brakuje, by oś dziejów diametralnie i niespodziewanie zmieniła swój kierunek. Takich momentów było w przeszłości znacznie więcej, wpływając bezpośrednio na bieg historii. W jakim stopniu, ukaże w wielowymiarowy sposób druga już edycja Festiwalu Historii Alternatywnej.

Co by było, gdyby…

Multidyscyplinarny i wielokontekstowy projekt z pogranicza literatury, kultury, nauki i sztuki

Festiwal Historii Alternatywnej to nie tylko prelekcje i panele dyskusyjne. To również czas gorących premier książkowych (m.in.„Wizna” Jacka Komudy) oraz spotkań ze znanymi i cenionymi autorami. Jednak to nie wszystko. Podczas zeszłorocznej edycji poświęconej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej powstał specjalnie napisany na jego potrzeby Podręcznik Historii Alternatywnej pióra samego Andrzeja Pilipiuka, który będzie dostępny w sprzedaży na stoisku festiwalowym oraz krótkometrażowy film fabularny oparty na jednym z jego spektakularnych wątków. Tym razem zwieńczeniem Festiwalu będzie sztuka teatralna „Czerwona gorączka” wyreżyserowana na podstawie opowiadania tego znanego pisarza. Powstający z udziałem aktorów Teatru Nowego w Zabrzu spektakl, osadzony jest w klimacie czarnego kryminału. Przeniesie widzów do alternatywnej rzeczywistości roku 1919 i tajemniczych morderstw, których źródłem jest… pewien wirus. Dodatkową atrakcją muzyczną imprezy będzie koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.