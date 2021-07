Festiwal kolorów w Gliwicach. Barwna zabawa, muzyka i tańce. Było kolorowo i radośnie. Zobaczcie zdjęcia!

Eksplozja Kolorów to zabawa polegająca na obsypywaniu się i wyrzucaniu w górę kolorowego pudru, który tworzy wielką chmurę barw. Zebrane osoby wspólnie odliczają od 10 do 0, by w jednym momencie wyrzucić kolory w górę ciesząc się i śmiejąc razem z przyjaciółmi i rodziną. Poza kolorową częścią, imprezie towarzyszy muzyka na żywo oraz wiele atrakcji i animacji dla dzieci.

Festiwale Kolorów to organizowane są od lat w kilkunastu głównych miastach Polski. Kluczowymi punktami wydarzenia są wyrzuty w górę przez tysiące ludzi kolorów proszków holi, które tworzą wielką barwną chmurę.