Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń Umysłu” w Gliwicach. Nauka Dalekiego Wschodu spotka się z kulturą Zachodu

Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń Umysłu”

Festiwal Kultury Buddyjskiej, który wystartuje w Gliwicach, to dobra okazja, by zapoznać się z praktyką buddyjską i naukami Buddyzmu Diamentowej Drogi. Trafiły one z Dalekiego Wschodu do Europy w latach 70-tych, przywiezione zostały przez Lamę Ole Nydahla oraz jego żonę Hannah. Jak podkreśla organizator wydarzenia, te nauki znalazły praktyczne zastosowanie w codziennym życiu ludzi mieszkających na Zachodzie.