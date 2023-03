Festiwal Kultury Słowiańskiej w Skansenie już za kilka dni. Warsztaty, pokazy rękodzieła, nauka fechtunku i wiele innych na SLAVNI 2023

Festiwal Kultury Słowiańskiej - pierwsza edycja w chorzowskim skansenie

W chorzowskim skansenie od 22 do 23 kwietnia odbywać się będzie Festiwal Kultury Słowiańskiej SLAVNI 2023. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Na festiwalu posłuchamy wykładów, weźmiemy udział w spotkaniach autorskich, które dotyczyć będą religii, codzienności i wierzeń dawnych Słowian. Oczywiście nie może zabraknąć ogniska i dobrego klimatu. To wszystko będzie połączone z możliwością zobaczenia i uczestniczenia w wielu warsztatach związanych z życiem naszych przodków. Jak informuje organizator oprócz stoisk z kramami czekają na nas: