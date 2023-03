Festiwal Nauki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykłady, warsztaty, ciekawi goście i paneliści, a na finał kiermasz wielkanocny

Festiwal Nauki Akademii WSB. Wiedza, ciekawostki i kiermasz na finał

Festiwal Nauki Akademii WSB to cykliczne wydarzenie, który w przystępny i ciekawy sposób popularyzuje naukę. Wydarzenie przybliża uczestnikom tematykę prowadzonych przez uczelnię badań naukowych, przedstawiając je w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Podczas imprezy odbywają się liczne spotkania z przedstawicielami Akademii WSB oraz zaproszonymi gośćmi ze świata nauki, kultury i biznesu.

- Festiwal Nauki już od niemal dwóch dekad gości w Dąbrowie Górniczej. Rokrocznie przyciąga rzesze zainteresowanych naukowymi nowinkami, szukających inspiracji czy pragnących odkryć trendy dominujące w różnorodnych dziedzinach. Festiwalowe wykłady, dyskusje czy warsztaty na przestrzeni lat zgromadziły uczestników liczonych w tysiącach. To osoby w różnym wieku, m.in. uczniowie, studenci, aktywni zawodowo czy seniorzy. Wszystkich jednak łączy chęć zdobycia wiedzy i osobistego rozwoju, a Festiwal Nauki jest wydarzeniem, które to umożliwia. Cieszę się, że w organizację imprezy, która na dobre zadomowiła się w mieście, swój wkład - jako współorganizatorzy czy partnerzy – ma samorząd i dąbrowskie instytucje – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Festiwal wpisuje się w koncepcję promocji przez uczelnię idei kształcenia ustawicznego, zachęcającej do zdobywania wiedzy przez całe życie.

- Festiwal Nauki Akademii WSB udowadnia, że na naukę zawsze jest dobry czas! Program pozwalał na obcowanie z nauką wszystkim uczestnikom, bez względu na wiek. Każdego roku dokładamy starań, aby program był jeszcze bogatszy i bardziej interesujący, niż w latach poprzednich i miał wymiar międzynarodowy. Stawiamy na różnorodność, ciekawych gości z kraju i zagranicy oraz pokazywanie nauki z różnych stron. Dlatego też podczas trwania Festiwalu Nauki poruszaliśmy takie zagadnienia, jak wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, nowinki technologiczne, zrównoważony rozwój, rozwój osobisty, kobiety liderki czy ekologia i zmiany klimatyczne – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB

Warsztaty, wykłady, laboratoria, debaty, dyskusje, odkrywanie świata

Wydarzenie zainaugurował wykład prof. zw. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta „W jaki sposób hormony rządzą naszymi emocjami”. W trakcie pierwszego dnia festiwalu uczestnicy mieli okazję poznać bliżej firmę Fujitsu, lidera w branży IT, a możliwości rozwoju w firmie przybliżyła Aleksandra Durzyńska Prochowska, dyrektor zarządzająca Fujitsu Technology Solutions. Oprócz tego liczni uczestnicy wysłuchali wystąpień, m.in. senator, dr n. med. Beaty Małeckiej-Libery na temat kobiet w polityce czy Magdy Kieferling o pewności siebie w komunikacji.

Tematem przewodnim drugiego dnia spotkań były „Scenariusze przyszłości”. Czy czeka nas powrót do gospodarczych korzeni opowiedział dr inż. Adam Żabka, ekonomista i prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Krzysztof Mędrala, prezes spółki MedApp przedstawił możliwości inżynierii biomedycznej, dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. AWSB mówiła o nowych kompetencjach i możliwościach na rynku pracy, a dr inż. Tomasz Siemek, dyrektor handlowy, prezes zarządu i założyciel firmy CloudTeam przekonał uczestników, że informatyka jeszcze nigdy nie była tak blisko ludzi.

Tomasz Sernicki z Drim Robotics oraz Grzegorz Będkowski z Universal Robots mówili o tym czy roboty zastąpią ludzi. A że przyszłość to nie tylko robotyka i automatyka, to o przyszłości literatury opowiedziała uczestnikom Sonia Draga, prezes Wydawnictwo Sonia Draga, wydawca tak poczytnych autorów, jak choćby Dan Brown (“Kod Leanarda da Vinci, “Inferno”) czy E.L. James (“50 twarzy Greya”). Co poza tym? Odbyła się także debata ekspercka, pt. „Świat ciągłych zmian. I jak się w tym odnaleźć?”, w której udział wzięli prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga oraz Marek Zuber. Moderatorem dyskusji był dr Rafał Rębilas, ekonomista, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii WSB.