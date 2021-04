Festiwal rowerowy Doka Downhill City Tour w Ustroniu. Spędź aktywnie majówkę ZDJĘCIA

Na koniec widowiskowych zmagań w Ustroniu 3 maja na zawodników czeka trasa klasycznego downhillu. W Bike Parku Palenica przeszkodami będą między innymi dropy, bandy i korzenie.

ZOBACZCIE NA FILMIE WIDEO JAKIE EMOCJE TOWARZYSZĄ TAKIEMU ZJAZDOWI

Podczas Doka Downhill City Tour w Ustroniu nie zabraknie też czasu na relaks przy dobrej muzyce – pomiędzy dniami wypełnionymi rowerowym szaleństwem, organizatorzy planują głośne afterparty.

Oprócz majowej imprezy w Ustroniu, Doka Downhill City Tour odbędzie się w tym roku także w Krynicy-Zdroju w pierwszy weekend czerwca.

Doka Downhill City Tour w Ustroniu to pomysł na aktywny sposób spędzenia majówki. Do udziału w pierwszej konkurencji urban downhill zapisanych jest w tej chwili 79 zawodników, w wyścigach na pumptracku ma wystąpić 25 rowerzystów, a na trasie klasycznego downhillu zamierza na dziś rywalizować 87 miłośników ekstremalnej jazdy. Do udziału w festiwalu rowerowym w Ustroniu można zapisywać się do 30 kwietnia.