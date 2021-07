Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach: 12 lipca ruszyła sprzedaż biletów na koncert otwarcia. Znane są już zasady wejścia na festiwal

Do wcześniej ogłoszonych artystów, m.in. Floating Points, GusGus, Red Axes czy ACID Arab dołączyli kolejni wykonawcy. Organizatorzy podkreślają, że to jeszcze niepełny lineup tegorocznego festiwalu.

Multidyscyplinarny charakter Tauron Nowa Muzyka Katowice podkreśla zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który wykona na festiwalu spektakl Folk Solution.

Twórcy spektaklu podejmują próbę konfrontacji muzyki elektronicznej i tańca współczesnego z polskim folklorem. To „pojedynek dwóch przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Jedno z nich ilustruje współczesny świat, drugie nawiązuje do tradycyjnego folkloru.

Taka kompilacja dźwięków i ruchu skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie.

W trakcie festiwalu w Strefie Kultury wystąpią dwa młode polskie zespoły jazzowe, o których od paru lat jest bardzo głośno.

EABS rozwija polskie tradycje jazzowe, jednocześnie wpisując się w światowy renesans tego gatunku. Błoto to propozycja bardziej radykalna brzmieniowo i wyrażająca gniew wobec zastanej rzeczywistości. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Błoto wystąpi ze specjalnym koncertem, który wzbogaci szwedzki raper i wokalista Toni Sauna, znany m.in. z projektu Wildcookie.