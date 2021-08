Festiwal Życia 2021 w Kokotku. Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w mszy i zajęciach integracyjnych

Najważniejszym punktem poniedziałkowego planu dnia była inauguracyjna Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk. W homilii uczestnicy mogli usłyszeć nawiązanie do postaci Abrahama:

„Stajemy dzisiaj jako Ci, którzy w tym Festiwalu Życia, w tej postawie Abrahama, chcemy odkryć, chcemy odczytać że my również możemy być dawcami życia. (…) Abraham kiedy odkrywa Boga – Tego jedynego i prawdziwego – wychodzi i staje się kimś przez którego inni, również i my, odczytują wartość wiary, piękno Boga i zyskują tak wiele darów. To wyjście sprawia, że tworzy się coś wyjątkowego, bo Bóg to tworzy. I to jest dzisiaj to wyjątkowe zaproszenie. I tego Wam życzę, aby ten czas przyniósł takie owoce.”