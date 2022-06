Festyn w Przedszkolu Niepublicznym Kubusia Puchatka w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka w Tychach to przedszkole prowadzone przez Marię Baar, mamę Kamilli Baar, znanej aktorki. Tradycją tej placówki są efektowne imprezy dla i z udziałem rodziców dzieci. Ich bezpośredni udział w wydarzeniach przedszkolnych przerwała pandemia, ale i wtedy rodzice nie stracili wglądu w to, co się dzieje w przedszkolu. Konrad Baar, ojciec Kamilli, wspierający żonę w prowadzeniu przedszkola, rejestrował wszystkie występy dzieci i na stronie placówki można było oglądać zarówno fotoreportaże, jak i profesjonalnie zmontowane filmy.

