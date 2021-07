Fiesta balonowa na zamku Ogrodzieniec. Po zmroku było bardzo klimatycznie. Zobaczcie zdjęcia

Balony po zmroku zrobiły piękny klimat

Dokładnie 24 lipca, na zamku Ogrodzieniec pojawiło się wiele pięknych balonów. Najpierw wzbiły się w powietrze. Wieczorem zrobiły show na przedzamczu. Dokładnie pięć pięknych balonów, wraz z widownią bawiło się w rytm muzyki, którą grał DJ. Co chwilę, były rytmicznie podświetlane, co zapewniło widowni piękny, nocny klimat. Impreza na zamku trwała aż do 23.

Klimat na balonach wcale się nie skończył. Tuż po nich, rozpoczął się seans "Wiedźmina" pod gołym niebem. W otoczeniu zamku, oglądało się go jeszcze lepiej niż zwykle.