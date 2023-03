Filip Robak w The Voice Kids! Trzymajmy kciuki za sukces podczas sobotnich przesłuchań w ciemno. Czy któryś fotel jurorski się odwróci?

Filip jest uczniem piątej klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademia Młodych w Sosnowcu. Ponadto uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie fortepianu. Od urodzenia mieszka w Wojkowicach Kościelnych. Ma młodszą siostrę, siedmioletnią Ninę, która tak jak on, lubi śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki.

- Filip od najmłodszych lat oglądał kolejne edycje The Voice Kids, marząc o tym, że kiedyś to właśnie on stanie na tej scenie. Kiedy ogłoszono, że startują castingi do 6 edycji The Voice Kids, zdecydowaliśmy wspólnie, że to moment na to, żeby spełnić to marzenie i zdobyć nowe doświadczenie. Cieszymy się ogromnie, że Filip zaszedł tak daleko i już w najbliższą sobotę powalczy o to by odwróciły się fotele. To niesamowite przeżycie – podkreśla Justyna Robak, mama Filipa.