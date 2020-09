Film o Wojciechu Korfantym chce wyprodukować marszałek województwa. Jest już wniosek do budżetu

- Do zarządu województwa będzie należeć ocena, czy nasz budżet będzie stać na realizację takiego pomysłu – dodaje Czarnynoga. - Czas nie jest może najlepszy, ale na komisji budżetu od skarbniczki usłyszeliśmy, że stan finansów województwa nie jest ani zły, jak można byłoby się obawiać, ani przesadnie dobry. Więc nie ma ani powodów do niepokoju, ani do hurraoptymizmu. Wniosek do budżetu nie oznacza realizacji, ale jest z pewnością poważnym założeniem.