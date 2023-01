Film „W gorsecie” – czyli: skrępowana bielizną i…konwenansami! Adam Pazera

„W gorsecie”, film Austriaczki Marie Kreutzer miał premierę w ub. roku na majowym festiwalu w Cannes w sekcji „Certain regard” (Pewne spojrzenie), drugiej co do ważności kategorii konkursowej i zdobył nagrodę dla Vicky Krieps za najlepszą rolę żeńską. Od tej pory krąży triumfalnie po innych festiwalach. Ja obejrzałem go we wrześniu na festiwalu Cinefest w Miszkolcu, gdzie uczestniczyłem jako juror wśród 5-osobowego, międzynarodowego towarzystwa. Film znalazł się na naszej krótkiej liście do nagrody, jego wielką zwolenniczką była Litwinka Greta, ostatecznie „Corsage”(tytuł oryginalny) musiał obejść się smakiem.