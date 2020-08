Finał Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej w Hotelu Arche. Wiktoria Solecka z główną nagrodą, wyróżnienia Kamila Gasińska Miss Internautów

Wiktoria Solecka ma 19 lat. Pochodzi z gminy Rząśnia w powiecie pajęczańskim w województwie łódzkim.

- Chciałabym podziękować wszystkim za każdy oddany na mnie głos, udostępnienie, komentarz. Wiele to dla mnie znaczy. Jest mi niezmiernie miło i nadal nie dowierzam, że zostałam wyróżniona tytułem Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej. Dziękuję organizatorom Grzegorzowi Nienartowiczowi, Dominikowi Nienartowiczowi, Ani Mojsie za świetne przygotowanie do gali i poświęcony czas oraz moim rodzicom Małgorzacie i Tomaszowi Soleckim za wsparcie i przede wszystkim mojej siostrze Asi za namówienie mnie do udziału w tej świetnej przygodzie, bo tutaj się to wszystko zaczęło. DZIĘKUJĘ WAM - napisała kilkanaście minut temu na swoim profilu społecznościowym Wiktoria.