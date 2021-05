Finał PP: Raków Częstochowa - Arka Gdynia 2:1! Pierwszy puchar w historii klubu!

Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia i zdobył Puchar Polski! Zespół Marka Papszuna odwrócił losy finału w ostatnich minutach meczu w Lublinie.

Raków Częstochowa zapewnił już sobie pierwszy w historii medal mistrzostw Polski. Zespół Marka Papszuna stulecie klubu ma szansę uczcić także kolejnym historycznym sukcesem - zdobyciem Pucharu Polski. Częstochowianie w niedzielę 2 maja zmierzą się w w wielkim finale z Arką Gdynia. Mecz odbędzie się w Lublinie i rozpocznie o godzinie 16.Drużyna z Ekstraklasy będzie faworytem tej konfrontacji, ale gdynianie w ostatnich latach "specjalizują się" właśnie w PP. To trzeci finał tego zespołu w ostatnich pięciu latach. Dla Rakowa z kolei to drugi taki występ - w 1967 roku przegrał w finale po dogrywce z Wisłą Kraków.- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do walki przez 90 minut, a nawet więcej - podkreśla trener Marek Papszun. - Przeciwnik ma swoje atuty, nieprzypadkowo walczy o awans do Ekstraklasy, ale my też znamy swoją siłę. Wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, na treningach trwała duża rywalizacja o miejsce w jedenastce i w kadrze na to spotkanie.Stawką meczu są także pieniądze - 5 mln zł dla zwycięzcy, 750.000 zł dla pokonanego, oraz gra w eliminacjach Pucharu Konfederacji. Częstochowianie mają ten przywilej już zapewniony, więc w przypadku ich wygranej podobny zaszczyt spotka także klub, który zajmie w PKO Ekstraklasie czwarte miejsce.Sędzią meczu finałowego Pucharu Polski Raków Częstochowa - Arka Gdynia będzie Paweł Gil z Lublina. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności.Transmisję live z meczu finałowego Pucharu Polski Raków Częstochowa - Arka Gdynia przeprowadzą Polsat i Polsat Sport, online polsatsport.pl i Ipla.tv (płatna), a relację tekstową na żywo dziennikzachodni,pl.