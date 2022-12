Finał remontu stadionu miejskiego im. Józefa Pawełczyka w Czeladzi. Montują jeszcze telebim i barierki

Przed modernizacją stadionu Czeladź nie miała ani jednej profesjonalnie przygotowanej bieżni lekkoatletycznej, a teraz będzie mieć aż dwie. Na stadionie są już zamontowane wszystkie niezbędne urządzenia, nawet do zawodów klasy międzynarodowej. Oprócz 8-torowej bieżni lekkoatletycznej jest specjalny tor z rowem z wodą dla dystansu 3000 metrów z przeszkodami. Są dwie skocznie w dal. Rozbieg do rzutu oszczepem, dwie skocznie do skoku o tyczce, betonowe koła do pchnięcia kulą i rzutu młotem. Druga profesjonalna bieżnia w mieście, z trzema torami, powstała natomiast w modernizowanym właśnie Parku Jordan. Tu oprócz 3-torowej bieżni jest też skocznia w dal i koło do pchnięcia kulą.