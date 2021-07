Finał The Murph Challenge Poland 2021 w Gliwicach ZDJĘCIA Zobaczcie zmagania śmiałków, którzy podjęli niesamowite wyzwanie

The Murph Challenge to crossfitowe zawody i jednocześnie jeden z najpopularniejszych treningów z cyklu Hero WOD na świecie. Wyzwanie polega na pokonaniu na dystansu 1600 metrów, następnie 100 podciągnięć na drążku, 200 pompek, 300 przysiadów i znów 1600 metrów biegu - a wszystko to w czasie nie dłuższym niż 50 minut dla mężczyzn i 60 minut dla kobiet.

Zobacz ZDJĘCIA z finału The Murph Challenge Poland 2021 przy Arenie Gliwice (3.07.2021)