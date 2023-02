Finał "The Voice Senior": Kto wygrał czwartą edycję programu? Ostateczną decyzję podjęli widzowie Aleksandra Szatan

Po siedmiu tygodniach muzycznych zmagań przyszedł czas na wielki finał "The Voice Senior". 18 lutego poznaliśmy nazwisko zwycięzcy 4. edycji programu emitowanego na antenie telewizyjnej "Dwójki". Jurorzy mieli jeszcze jedną trudną decyzję do podjęcia, ale to widzowie mieli ostatni głos.